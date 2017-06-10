Фигурист Сихарулидзе стал совладельцем строительного подрядчика «Газпрома»

Российский фигурист Антон Сихарулидзе стал совладельцем крупного строительного подрядчика «Газпрома» — компании «Газэнергосервис». Об этом свидетельствуют данные СПАРК, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, на Сихарулидзе зарегистрировано 15% долей «Газэнергосервиса» и 15% долей в ООО «Газэнергосервис-Урал» — дочерней компании «Газэнергосервиса».

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс» выручка компании «Газэнергосервис» в 2014 год составила 21,678 миллиарда рублей, прибыль — 1,5 миллиарда рублей. Более позднюю информацию компания не раскрыла.

В 2015 году, как отмечает агентство, «Газэнергосервис» заключил с «Газпромом» контракты на 31 миллиард рублей, в 2016 — на 22 миллиарда рублей, а за первые полгода 2017 года — почти на шесть миллиардов рублей.

Сихарулидзе — серебряный призер Олимпиады 1998 года, двукратный чемпион мира и Европы. В 2002 году он стал олимпийским чемпионом. С 2008 по 2012 год Сихарулидзе был председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Андрей Дубровский