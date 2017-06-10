В штаб Навального в Ставрополе бросили незажженную бутылку с горючей смесью

Фото:Ярослав Синюгин / «ВКонтакте»

В Ставрополе неизвестные ночью выбили стеклянную дверь в предвыборном штабе политика Алексея Навального и забросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил координатор штаба Ярослав Синюгин. На публикацию обратила внимание «Медиазона».

По его словам, примерно в половине второго часа ночи на пульт охраны поступил сигнал тревоги. Примерно через час на место приехала следственно-оперативная группа.

«В 2:34 мы зашли во внутрь помещения. В штабе я увидел горлышко стеклянной бутылки с незаженной спичкой. На полу остатки горючего», — написал Синюгин.

Фото:Ярослав Синюгин / «ВКонтакте»

После оперативных мероприятий Синюгин с полицейскими отправился в ОВД, где он пробыл до утра.

«В 6:30 я, следователь и сотрудник центра "Э" вышли из ОВД и направились к штабу. Следователь утверждал что им обязательно нужно зайти внутрь штаба. Следователь очень упорно настаивал на доступ. Неприлично давил и вынуждал меня. Я предложил отложить встречу на 2-3 часа, на что он ответил, что это категорически невозможно.

Я перенерничал и с испуга поломал ключ. В 6:45 мы подошли к штабу, где нас ждал второй сотрудник в штатке, он не предъявил свое удостоверение, хотя я попросил его это сделать», – вспоминает Синюгин.

Фото:Ярослав Синюгин / «ВКонтакте»

По его словам, в семь часов утра он закончил беседовать со следователями и отправился к своей машине, но она оказалась заблокирована – дорогу перегородила газель.

В Итоге до штаба Синюгин добрался только к 8:30. «К этому времени возле штаба были уже 12 полицейских. В том числе начальник МВД по г. Ставрополь и начальник СУ по г. Ставрополь», – указал он.

Синюгин также отметил, что после общения с полицейскими ему показалось, что они проявили сильный интерес к самим активистам штаба. «Сложилось впечатление, что полицейские больше интересуются активистами штаба», – резюмировал он.

После проверки полицейские составили протокол, а сам штаб опечатали. При этом Ощущения: