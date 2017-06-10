Полиция предупредила о «возможном появлении людей в полумасках» на акции Навального 12 июня в Москве

Полиция Москвы предупредила о возможных провокациях на акции против коррупции, которая пройдет на проспекте Академика Сахарова 12 июня. Правоохранители пообещали «жестко» реагировать на правонарушения.

«В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по г. Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона», — говорится в сообщении ведомства,

В полиции также отметили, что ответственность за безопасность участников акции возлагается на ее организаторов.

Ранее власти Москвы согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Андрей Дубровский