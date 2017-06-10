Bloomberg рассказал о возможной встрече Трампа с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июле на саммите «большой двадцатки», передает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

Как уточняет агентство, представитель Белого дома рассказал о встрече Трампа и Путина во время полета на «борту номер один».

Сотрудник администрации Трампа рассказал РИА Новости, что окончательное решение о встрече глав государств еще не принято. «Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — цитирует его агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, однако их переговоры пройдут без заявления для СМИ.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров встретился с Дональдом Трампом. По словам Лаврова, на встрече обсуждалась сирийская проблема, а также ситуация на Украине. Тогда же Лавров сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они встретятся в июле на саммите G20.

Перед этим президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы России и США три раза с момента инаугурации нового президента США говорили по телефону, но лично не встречались.

Александра Копачева