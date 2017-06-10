В Москве задержали управляющего директора по инвестициям «Роснано»

В Москве задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении Горькова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2011-2013 годах он разместил деньги госкомпании в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». В 2014 году у банка отозвали лицензию. Перед этим в пользу родного брата Горькова из банка были выведены все активы на 400 миллионов рублей «в виде объектов недвижимости».

«В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО «РОСНАНО» лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей», — сказано в заявлении ведомства.

В начале мая генеральный прокурор Юрий Чайка вернул дела экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова в Следственный комитет. Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова обвиняли в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2009 годах Меламед будучи, совладельцем инвестиционной корпорации «Алемар» заключил контракт с «Роснано» об оказании консультационных услуг. Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров, как утверждают следователи, по указанию Меламеда перечислили под видом платы за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей, выделенных «Роснано» Россией.