Адвокат Амриева Петр Заикин прибыл в Грозный: «Работаем спокойно, как будто в Рязань приехали»

Адвокат Мурада Амриева Петр Заикин сегодня прибыл в Грозный для встречи со своим доверителем Мурадом Амриевым и частичного ознакомления с уголовным делом по статье 327 (использование подложных документов), которое ведет дознаватель Старопромысловского РОВД Окуев.

Мурад не отказался ни от одного из своих заявлений, а также заявлений поданных от его имени правозащитниками. Также он не стал отказываться от услуг адвоката Заикина. Мурад рассказал Петру Заикину, что вчера с ним провели следственные действия в Старопромысловском РОВД, на которых присутствовал его знакомый чеченский адвокат. В ходе допроса Амриев подтвердил следователю, что неоднократно обращался в соответствующие инстанции с запросами о замене паспорта (из-за ошибки в дате рождения). Дознаватель Окуев пообещал запросить эти данные и сказал, что по факту ответов на свои запросы, вынесет процессуальное решение по делу.

Также Мурад Амриев рассказал, что встреча с первым заместителем министра МВД по ЧР Апти Алаудиновым прошла вполне мирно, угроз не поступало. Подтвердил, что ему и его семье даны гарантии безопасности.

Сам Петр Заикин отметил, что никакого противодействия его работе в Грозном по защите Мурада нет. «Работаем спокойно, как будто в Рязань приехали. Планируем оставаться столько, сколько нужно для прояснения всех деталей по делу моего клиента».