Новая газета

В Приморском крае локомотив насмерть сбил троих детей

Общество

В Надеждинском районе Приморского края локомотив сбил четверых детей на железнодорожном перегоне, передает Интерфакс.

Два мальчика и одна девочка погибли. Еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Четверо детей шли по железнодорожным путям, в тот момент маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось», — сказал представитель Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

По его слвоам, комиссия железной дороги начала «тщательное расследование случившегося».

Теги:
дальний восток, гибель, железная дорога, дети

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