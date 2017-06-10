В Приморском крае локомотив насмерть сбил троих детей

В Надеждинском районе Приморского края локомотив сбил четверых детей на железнодорожном перегоне, передает Интерфакс.

Два мальчика и одна девочка погибли. Еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Четверо детей шли по железнодорожным путям, в тот момент маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось», — сказал представитель Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

По его слвоам, комиссия железной дороги начала «тщательное расследование случившегося».