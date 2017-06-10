Два советника премьер-министра Великобритании подали в отставку из-за результатов выборов

Два ближайших советника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подали в отставку, передает «Би-би-си».

Речь идет о Нике Тимоти и Фионе Хилл. Они отвечали за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Ник Тимоти заявил, что результаты голосования стали больши разочарованием.

«Причиной такого неутешительного результата стал не дефицит поддержки Терезы Мэй и консерваторов, а неожиданный скачок популярности лейбористов. Можно рассуждать о причинах этого, но простая истина заключается в том, что Великобритания является разделенной страной: многие устали от мер жесткой экономики, многие разочарованы или недовольны выходом Великобритании из ЕС», — сказал он.

Накануне королева Великобритании Елизавета II дала разрешение сформировать правительство. Партия консерваторов во главе с премьер-министром не смогла набрать необходимого количества голосов, поэтому по итогам выборов будет сформирован «подвешенный» парламент.