В Подмосковье при стрельбе погиб один человек

В результате стрельбы в Подмосковье один человек погиб, трое ранены, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в деревне Кратово Раменского района Подмосковья мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу. Он также поджег соседний дом.

Сейчас правоохранительные органы штурмуют дом. ТАСС отмечает, что о время штурма дома Нацгвардией мужчина бросил две гранаты и открыл огонь по сотрудникам.

Сообщается, что мужчина, который открыл стрельбу, находится в неадекватном состоянии. Пока неизвестно, страдает ли он психическим заболеванием.

В Следственном комитете подтвердили, что ранены три человека. «По предварительной информации в поселке Кратово мужчина 1967 г.р. с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья», — заявил представитель ведомства.

Место происшествия оцеплено. Около 20 жителей соседних домов прячутся в подвалах. Пока нет возможности их эвакуировать.