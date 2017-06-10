Полиция изъяла ноутбуки в ставропольском штабе Навального после нападения

Полиция изъяла часть техники в предвыборном штабе политика Алексея Навального в Ставрополе после того, как неизвестные в ночь на 10 июня бросили в штаб бутылку с горючей смесью, передает «Медиазона».

Как рассказал изданию волонтер штаба Илья Андреев, полицейские в штатском изъяли три штабных ноутбука, роутер и еще одно устройство. По мнению сотрудников правоохранительных органов, на ноутбуках могла остаться запись нападения, которую зафиксировали камеры наблюдения.

Андреев рассказал, что камеры хоть и установлены, но пока не работают.

В ночь на 10 июня неизвестные выбили стеклянную дверь в предвыборном штабе Навального в Ставрополе и забросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой. На место происшествия приехали сотрудники полиции, Центра «Э» и Следственного комитета.