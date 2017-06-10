Источник: число жертв стрельбы в Подмосковье увеличилось до четырех человек

Четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой жителем поселка Кратово Раменского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — цитирует собеседника агентство.

Источник Интерфакса сообщает о гибели троих человек. По данным агентства, во время операции умерла женщина 1985 года рождения, раненная во время стрельбы.

Официального подтверждения информации нет. Ранее в Следственном комитете подтвердили, что в результате стрельбы ранены три человека.

По информации ТАСС, в доме, где забаррикодировался стрелок, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту агентства очевидцы, открывший огонь мужчина служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью.

«По предварительной информации в поселке Кратово мужчина 1967 г.р. с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья», — заявил представитель СК.

Источник Интерфакса в экстренных службах рассказал, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал он.

Место происшествия оцеплено. Около 20 жителей соседних домов прячутся в подвалах. Пока нет возможности их эвакуировать. Сейчас правоохранительные органы штурмуют дом. ТАСС отмечает, что во время штурма дома Нацгвардией мужчина бросил две гранаты и открыл огонь по сотрудникам.