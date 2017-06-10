В поджоге штаба Навального в Ставрополе заподозрили владельца помещения

Полиция пришла с обыском домой к Игорю Петрову, собственнику помещения, в котором расположен предвыборный штаб политика Алексея Навального в Ставрополе. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудник регионального штаба оппозиционера Илья Андреев.

По его словам, обыск начался около 20:00 по мск.

«Полиция считает, что он [Петров] сам поджог штаб. Видимо, ищут какое-то горючее вещество», — предположил Андреев.

В ночь на 10 июня неизвестные выбили стеклянную дверь в предвыборном штабе Навального в Ставрополе и бросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, Центра «Э» и Следственного комитета.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли часть техники в штабе. По словам Андреева, забрали три штабных ноутбука, роутер и ещё одно устройство. Правоохранители сочли, что на ноутбуках могла остаться запись нападения с камер видеонаблюдения.