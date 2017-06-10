Открывший стрельбу в Подмосковье мужчина сбежал из оцепленного дома

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, сбежал из дома и скрылся, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он скрылся. Зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка», — сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы пытаются задержать мужчину, он продолжает отстреливаться, отмечает источник ТАСС. Корреспондент агентства уточняет, что идет постоянная перестрелка, слышен взрыв гранат.

По данным Интерфакса, стрелок ранен.

Ранее сообщалось, что мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Точное количество погибших неизвестно, Следственный комитет подтвердил гибель одного человека.

Источник ТАСС сообщал, что в результате стрельбы погибли четыре человека, еще трое прохожих получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницу, позднее одна из них скончалась. Также ранен один из бойцов Росгвардии, он получил легкое осколочное ранение. При этом Интерфакс сообщает о гибели троих человек.

СК возбудил дело по статье об убийстве (105 УК РФ).

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.

По словам соседей нападавшего, его зовут Игорь Зенков, он живет в доме с матерью. Ранее мужчина служил в Чечне, в Афганистане, работал в МЧС.