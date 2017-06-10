Два человека погибли при столкновении яхты и катера в Черном море

При столкновении прогулочной яхты со скоростным катером в Черном море в районе Керчи погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на помощника начальника Главного управления МЧС в регионе Владимира Иванова.

По данным МЧС, столкнулись яхта «Соларис» и катер ТК 0393.

«Столкновение произошло около 19:00 (мск) в Керченском проливе, столкнулись прогулочная яхта и рыболовецкий катер. На борту яхты было 8 человек, на борту катера — четверо. Двое пассажиров яхты погибли, трое пострадали, информация по пострадавшим на катере уточняется», — сказал Иванов.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мальгазиев добавил, что одна из трех пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находятся в больнице номер 1 города Керчи.