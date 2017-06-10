Интерфакс: полиция окружила устроившего стрельбу в Подмосковье мужчину

Сотрудники правоохранительных органов блокировали мужчину, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Кратово, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных органов установили местоположение "кратовского стрелка". В настоящий момент он блокирован в лесополосе», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина отказался сдаться.

По информации агентства, сейчас «принимаются меры для его задержания».

Полиция просит жителей Кратово не выходить из своих домов.

Ранее мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Стрелявший мужчина скрылся. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека. Трое прохожих получили ранения, пострадавшие госпитализированы в больницу. Также ранен один из бойцов Росгвардии.

Следственный комитет открыл дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц ( по части 2 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.