Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина убит
Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Кратове, убит, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Операция МВД и Росгвардии завершена.
Ранее мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека. Трое прохожих получили ранения, пострадавшие госпитализированы в больницу. Также ранен один из бойцов Росгвардии.
Следственный комитет открыл дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц ( по части 2 статьи 105 УК РФ).
По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.