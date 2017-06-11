Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина убит

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Кратове, убит, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Операция МВД и Росгвардии завершена.

Ранее мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека. Трое прохожих получили ранения, пострадавшие госпитализированы в больницу. Также ранен один из бойцов Росгвардии.

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Следственный комитет открыл дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц ( по части 2 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.