В США объяснили причину выхода из Парижского соглашения

Вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие соединенных штатов в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих лет в течение 25 лет. Об этом он заявил во время выступления в Милуоки (штат Висконсин), передает ТАСС.

По словам вице-президента, 3 млн потерянных рабочих мест приходились бы на обрабатывающую промышленность. При этом такие страны как Китай и Индия «фактически ничего бы не потеряли», уверен Пенс.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп «поставил Питтсбург выше Парижа», а «Милуоки выше Милана».

Ранее, 1 июня, Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, причиной стали невыгодные условия соглашения для США.

Напомним, документ разработали и приняли при предыдущем президенте соединенных штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.

Максим Прошкин