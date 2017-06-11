Новая газета

Оппозиционера Вячеслава Мальцева отпустили после задержания

Общество

Полиция отпустила оппозиционера Вячеслава Мальцева после того, как его с соратниками задержали в ночь на 11 июня, написал активист Сергей Окунев в твиттере.

По его словам, всего сотрудники правоохранительных органов задержали семь единомышленников оппозиционера в Одинцовском районе.

Ранее, 28 апреля, оппозиционер Мальцев вышел на свободу после 15 суток ареста. «Почитал, конечно, Ленина. "Государство и революция", прочел "Апрельские тезисы"», — сказал он.

Напомним, 13 апреля правоохранительные органы провели обыск в квартире Мальцева в рамках дела по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Вскоре после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Его доставили в Москву, а 14 апреля Тверской районный суд вынес соответствующее решение.

На выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube—канал под названием «Артподготовка». Политик придерживается националистических взглядов.

Максим Прошкин

Теги:
задержания, полиция, мальцев

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