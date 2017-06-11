На сайте Ярославской прокуратуры разместили фильм «Он вам не Димон»
На сайте прокуратуры Ярославской области появился призыв отказаться от посещения несанкционированных акций, а также был прикреплен фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», сообщил начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
«Прокуратура г. Ярославля призывает не появляться на несанкционированных мероприятиях. Сидите дома, не портите праздник ни себе ни нам!», — говорилось в сообщении.
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На данный момент сообщение удалено, однако доступно из кэша. При переходе на страницу с записью возникает ошибка 404.
Пока в прокуратуре не прокомментировали появление записи.
Напомним, подобный случай произошел в начале мая этого года. На сайте мэрии Мурманска появилась запись: «Митингуйте на здоровье, все согласуем», а также извинения за статью журналиста Дмитрия Малышева. Позже запись была удалена.
Мэрия Мурманска утверждает, что не приносила извинения оппозиции за статью в «Вечернем Мурманске», в которой автор материала назвал протестующих «взбесившимся майдановским быдлом», «дешевыми, продажными поберушками» и «прозападной шоблой».
Сообщение с извинениями мэрия назвала результатом хакерской атаки.
Максим Прошкин