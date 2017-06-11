Порошенко поздравил украинцев с безвизовым режимом с ЕС стихотворением «Прощай немытая Россия…»

Президент Украины Петр Порошенко процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай немытая Россия…» на концерте на Европейской площади по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — произнес Порошенко со сцены.

Он также обратился к тем россиянам, которые «в условиях жесткой имперской диктатуры» находят мужество осуждать «российскую агрессию против Украины» и требуют соблюдения демократических прав и свобод.

Им глава украинского государства процитировал стихотворение Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Президент отметил символизм в том, что «окончательное и бесповоротное расставание с Москвой» состоится накануне 12 июня, государственного праздника России - дня провозглашения ее суверенитета.

«И в этом, кстати, есть определенный символизм. Мы наконец независимы друг от друга - политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно, наконец, мы свободны от их “скреп”», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 мая Председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

На торжественной церемонии в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Ранее он назвал безвизовый режим с Евросоюзом «окончательным разводом» украинцев с Россией.

Переговоры между ЕС и Украиной о введении безвизового режима начались в 2008 году.

Отмена визового режима с ЕС касается краткосрочных поездок — до 90 дней раз в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочных поездок может быть туризм, участие в культурных мероприятиях, а также посещение близких и родственников.

Максим Прошкин