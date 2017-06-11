Полиция задержала еще одного участника акции 26 марта

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника акции 26 марта в Москве Алексея Политикова. Об это сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

По информации пресс-служба, следствие планирует ходатайствовать об аресте Политикова 11 июня. Его подозревают по статье 318 УК РФ.

Ранее, 9 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданского активиста Дмитрия Борисова за применение насилия к сотруднику полиции на митинге 26 марта (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Борисов стал шестым фигурантом так называемого «дела 26 марта».

Тверской суд уже приговорил к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ) Юрия Кулия.

В конце мая Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина.

29 мая другой фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, которого также обвиняют в нападении на полицейского на митинге против коррупции, заявил в суде, что не признает вины.

Другой задержанный Александр Шпаков получил полтора года колонии общего режима.