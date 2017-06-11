Бойцов Росгвардии и МВД представят к награде за спецоперацию в Кратово

Сотрудники Росгвардии и МВД, обезвредившие «кратовского стрелка», получат государственные и ведомственные награды, говорится в сообщении пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

«Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что в ходе спецоперации четыре сотрудника получили легкие ранения.

Накануне мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья в Кратово. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека, трое прохожих получили ранения.

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.

Для обезвреживания стрелявшего, которым оказался бывший сотрудник МЧС — 50-летнего Игоря Зенков, задействовали более 200 бойцов МВД и Росгвардии. Стрелка убили после того, как в поселок была введена бронетехника.

Следственный комитет открыл дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц (по части 2 статьи 105 УК РФ).

Максим Прошкин