Кадыров: обеспокоенность Госдепа США судьбой спортсмена Амриева — повод «качнуть ситуацию» в России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров расценил призывы Госдепартамента США обеспечить безопасность спортсмену Мураду Амриеву, как удобный случай «качнуть ситуацию» в России. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

«От вашей демократии полмира захлебывается в крови... В Чечне же властвует закон. Те, кто нарушает его отвечают согласно праву», — Кадыров.

Он также добавил, что в беспокойстве Госдепа США нет искренности, и министерству «трудно молчать, особенно когда его никто не спрашивал».

Глава Чеченской республики посоветовал обратить внимание на ситуацию с амеркианскими заключенными, если США «так не все равно».

«Наши силовые структуры работают, опираясь исключительно на закон. А ваши задержанные не могут дать пресс-конференцию, потому что они мертвы», — подчеркнул Кадыров.

Ранее чемпиона мира по смешанным единоборствам ММА Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии и доставленного в Россию, отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По версии чеченских силовиков, Амриев был объявлен в розыск, поскольку не являлся на допросы в рамках уголовного дела. Дело было возбуждено из-за якобы подложных документов.

10 июня Госдепартамент США опубликовал обращение, в котором призвал Россию обеспечить безопасность Мурада Амриева и его адвоката.

Боец MMA Мурад Амриев покинул в Чечню в 2013 году после того, как подвергся пыткам в полиции. По данным «Новой газеты», его фактически удерживали в заложниках для того, чтобы оказать давление на старшего брата, уехавшего в Германию. Старшего брата чеченские силовики подозревали в участии в покушении на жизнь начальника полиции Чечни Магомеда Дашаева.

Мураду Амриеву чудом удалось освободиться, он написал жалобы в следственные органы, а после отказа в возбуждении уголовного дела он покинул пределы республики и России. Братьям Амриевым в Чечне (где до сих пор проживают их родители) объявили кровную месть.

Максим Прошкин