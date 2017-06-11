Суд отправил под арест на два месяца топ-менеджера «Роснано»

Басманный суд Москвы арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова до 9 августа, сообщает ТАСС.

Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева, топ-менеджеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (статья 201 УК РФ). По информации ТАСС, Горькова обвиняют в том, что он нанес ущерб компании на сумму около 700 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, максимальным наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на 10 лет.

Ранее, 10 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано».

По версии следствия, в 2011-2013 годах он разместил деньги госкомпании в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». В 2014 году у банка отозвали лицензию. Перед этим в пользу родного брата Горькова из банка были выведены все активы на 400 миллионов рублей «в виде объектов недвижимости».

«В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО «РОСНАНО» лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей», — сказано в заявлении ведомства.

В начале мая генеральный прокурор Юрий Чайка вернул дела экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова в Следственный комитет. Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова обвиняли в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2009 годах Меламед будучи, совладельцем инвестиционной корпорации «Алемар» заключил контракт с «Роснано» об оказании консультационных услуг. Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров, как утверждают следователи, по указанию Меламеда перечислили под видом платы за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей, выделенных «Роснано» Россией.

Максим Прошкин