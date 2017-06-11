В Госдуме обсудят ужесточение закона об оружии

Депутаты рассмотрят возможность приостанавливать разрешение на ношение и хранение оружия тем, кто совершал административные правонарушения в нетрезвом состоянии. Об этом РБК рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, речь идет об административных нарушениях, не связанных с оборотом оружия.

Пискарев рассказал, что комитет намерен обсудить возможность лишать права «пожизненно» за ношение оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья», — отметил парламентарий.

Накануне мужчина 1967 года рождения из своего дома открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья в Кратово. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы погибли четыре человека.

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. «Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — сказал собеседник Интерфакса.

Стрелка убили после того, как в поселок была введена бронетехника.

Максим Прошкин