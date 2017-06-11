«Кратовский стрелок» привозил оружие из Чечни

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово Игорь Зенков привозил часть оружия из Чеченской республики, куда его направляли в командировки, а другая часть была самодельной, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет “маузер”», — говорится в сообщении.

По словам Петренко, разрешения на хранения оружия у мужчины не было, и несмотря на то, что он не раз бывал в «горячих точках», участия в боевых действиях никогда не принимал.

Официальный представитель добавила, что оружие, из которого производилась стрельба, было старых образцов.

«Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть», — рассказала Петренко.

Следствие также восстановило предварительную картину случившегося. В СК заявляют, что днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар.

По информации следователей, Игорь Зенков с 1992 по 2014 годы работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника 5 разряда отдела ремонта спасательного оборудования службы инженерно-технического обеспечения спасательных работ.