Следствие нашло предсмертную записку стрелка из Кратово

Сотрудники правоохранительных органов в подмосковном поселке Кратово нашли предсмертную записку устроившего стрельбу Игоря Зенкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В личных вещах Зенкова была обнаружена предсмертная записка, в которой он жалуется своему отцу на непростые отношения с соседями», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствию известно о трех конфликтных ситуациях, которые сложились у стрелка с соседями.

«По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство. На этом фоне у него появились конфликты с несколькими соседями, которые продолжались последние семь лет», — пишет ТАСС.

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Агентство отмечает, что Зенков был недоволен автосервисом, который открыл его сосед напротив (мужчину застрелили одним из первых), а также тем, что соседский дом затенял его участок.

Как пишет ТАСС, «неприязненные отношения» у стрелка были с родственником, которому принадлежит часть дома. Его тело также было найдено на соседнем участке, а жена спряталась в подвале и осталась жива.

Источники ТАСС заявляют, что экс-сотрудник МЧС лечился у психиатра.

Ранее Следственный опубликовал информацию о том, что Зенков привозил часть оружия из Чеченской республики, куда его направляли в командировки, а другая часть была самодельной. Разрешения на хранения оружия у мужчины не было.

Следствие также восстановило предварительную картину случившегося. В СК заявляют, что днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар.

Мужчин не хотел сдаваться сотрудникам правоохранительных органов и открыл по ним стрельбу, а потом кинул гранату. Спецоперация длилась семь часов.

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Для обезвреживания стрелявшего задействовали более 200 бойцов МВД и Росгвардии. Стрелка убили после того, как в поселок была введена бронетехника.

Следственный комитет открыл дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц.

Игорь Зенков с 1992 по 2014 годы работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника 5 разряда отдела ремонта спасательного оборудования службы инженерно-технического обеспечения спасательных работ.

Максим Прошкин