Седьмого задержанного по делу «26 марта» арестовали на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал участника акции 26 марта Алексея Политикова, которой является сторонником оппозиционера Вячеслава Мальцева, до 11 августа, сообщает «Медиазона».
Его обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).
По версии следствия, 26 марта на несогласованной акции в Москве обвиняемый один раз ударил кулаком в живот полицейского второго оперативного полка ГУВД Москвы, а также пытался его повалить.
Кроме того, суд продлил срок предварительного следствия по делу о применении насилия в отношении полицейских на акции в Москве до 26 сентября.
Ночью сотрудники правоохранительных органов задержали Политикова в доме оппозиционного политика Вячеслава Мальцева. Всего в доме были задержаны семь человек. Позже полиция отпустила Мальцева.
Напомним, 13 апреля правоохранительные органы провели обыск в квартире Мальцева в рамках дела по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Вскоре после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Его доставили в Москву, а 14 апреля Тверской районный суд вынес соответствующее решение.
На выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube—канал под названием «Артподготовка». Политик придерживается националистических взглядов.
Максим Прошкин