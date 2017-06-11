В Туле задержали сторонника Навального

Несколько человек в штатском задержали координатор тульского штаба предвыборной кампании Алексея Навального Дмитрий Николаев. Об этом сообщила активистка Екатерина Мошонкина.

«Дмитрия окружили пятеро в штатском и заломили руки. Николаев не пытался сопротивляться, подняв руки, на что ему ответили, чтобы он не оказывал сопротивления полиции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее в Туле волонтера штаба политика Алексея Навального, Ивана Полукарова арестовали на семь суток за публикацию видеоролика «Здравствуйте! Я Русский оккупант».

СМИ также сообщали, что хозяин помещения в Туле, у которого оппозиционный политик Алексей Навальный собирался арендовать место для встречи с соратниками, аннулировал бронь после звонка из администрации.

«Они посоветовали мне не сдавать помещение для собраний Навального», — цитирует Reuters слова собеседника, который пожелал остаться анонимным.

По словам хозяина помещения, он послушался совета, так как «не хотел неприятностей».

Максим Прошкин