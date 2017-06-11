Навальный отказался от согласованной акции на проспекте Сахарова

Оппозиционный политик Алексей Навальный отказался проводить согласованный столичными властями митинг против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Вместо этого Навальный предложил сторонникам мирно выйти на Тверскую улицу. Об этом он сообщил в своем блоге.

Акция Навального на Тверской по срокам уже никак не может быть согласованна властями Москвы с одной стороны, а с другой, в то же время на Тверской и так будет идти официальная акция: там отмечают День России 12 июня.

Объясняя отмену согласованной акции, Навальный рассказал, как компании, которые занимались установкой сцены и подготовкой звукового сопровождения для митинга, одна за другой якобы стали отказываться от работы в «локации» на Сахарова после звонков от начальства или «сотрудников мэрии».

Теперь Навальный призвал всех выходить на Тверскую улицу, которая будет перекрыта от Пушкинской до Охотного ряда в честь Дня России. Политик попросил сторонников не поддаваться ни на какие провокации, а мирно гулять по улице, но против часовой стрелки.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города. В итоге в мэрии согласовали митинг на проспекте Сахарова.

Андрей Дубровский