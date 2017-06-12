Во Владивостоке, Благовещенске и Казани задержали участников акций против коррупции

На антикоррупционных акциях, которые проходят в России 12 июня, начались задержания.

В Благовещенске (Амурская область) задержали, по информации «ОВД-Инфо», как минимум, четверых человек: организатора акции Петра Болотина, а также Ольгу Добровольскую, Максима Шмелева и Олега Насонова. По словам Добровольской, ее задержали, когда она развернула плакат с лозунгом. В Благовещенске акция не была согласована с властями.

Во Владивостоке задержали координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, депутата гордумы Юрия Кучина, сообщает издание VL.ru. Это произошло утром у входу в гостиницу, где остановился Кучин. По словам актвистов, он намеренно остановился в гостинице, а не дома, чтобы избежать задержания. Позднее его оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию.

Кроме этого, на центральной площади города задержали активиста Максима Шинкаренко, стоявшего со свернутым ватманом. Он рассказал, что хотел провести одиночный пакет, а на ватмане было написано: «Димон, выйди вон».

Ещё несколько человек задержали после драки с ОМОНом. Одному из участников акции казаки проломили голову, пишет VL.ru. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Всего на данный момент известно об 11 задержанных на акции против коррупции по Владивостоке., уточняет «ОВД-Инфо». Среди них в том числе Дмитрий Федоров, Денис Соломаха, Дмитрий Шилин, Антон Расин, Алексей Павлюченко, Владимир Ковалев, Веньямин Ипатов, Семен Голубовский. Последние трое — несовершеннолетние.

Позднее VL.ru сообщил, что казаки напали на оператора и журналиста издания, а также избили нескольких активистов. По данным VL.ru, один из казаков ударил местного депутата Артема Самсонова.

В Казани полицейские задержали организатора митинга Азата Габдульвалеева, сообщила в твиттере глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева. Татарстанский правозащитник от «Открытой России» Эльза Нисанбекова подтвердила «Новой газете» эту информацию.

«Его [Габдульвалеева] задержали уже после митинга. Подошли десять полицейских и сказали, что на митинге был плакат с лозунгом против геноцида русского народа, который, по их словам, не соответствует теме заявленного мероприятия», — рассказала правозащитник.

Ещё одного человека в Казани задержали за экстремистские лозунги. Что это были за лозунги, а также имя задержанного Нисанбекова не смогла уточнить.

По данным «Казанского репортёра», всего на акции в городе задержали четверых активистов, включая организатора. По данным «Открытой России», среди них одна несовершеннолетняя девушка.

На Дальнем Востоке и в Казани городские власти разрешили провести акции в семь часов утра. В Казани митинг согласовали в поселке Юдино. Формально он является частью города, но фактически находится в 15 км от него. По словам Нисанбековой, на акцию пришли 500 человек, при этом полиция пропустила лишь 150.

Акции 12 июня организована оппозиционером Алексеем Навальным. Первая серия антикоррупционных митингов прошла 26 марта.