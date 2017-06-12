В аварии с автобусом в Забайкалье погибли 12 паломников

В результате аварии с участием автобуса в Забайкалье погибли 12 человек, сообщили в региональном Следственном комитет (СК).

Автобус вёз паломников с традиционного крестного хода к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района, уточнили Интерфаксу в Читинской епархии.

Трагедия произошла около полуночи на 702 километре трассы Иркутск-Чита. Автобус, в котором находились 51 человек, съехал в кювет и перевернулся.

Десять человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Ещё два скончались во время транспортировки в больницу. 40 человек пострадали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.

СК начал доследственную проверку. Проводится опознание тел погибших, назначаются судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, осматривается автобус.

У водителя автобуса изъяли документы. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также следователи выясняют наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а также признаков халатности (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу.

«В частности, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с трассы, не имеет необходимого ограждения», — заявили в СК.

В Минздраве региона сообщили, что врач-психотерапевт 12 июня окажет психологическую помощь родным и близким погибших и пострадавших в ДТП. Бесплатный приём будет открыт на базе Краевой клинической психиатрической больницы им. Кандинского.

Юлия Репринцева