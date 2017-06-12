«Росбалт»: ФСБ засекретила дело «Шалтая-Болтая»

На значительную часть документов по делу «Шалтая-Болтая» наложен гриф «секретно», сообщает «Росбалт» со ссылкой на осведомлённый источник.

Собсеседник пояснил, что в деле содержится переписка по электронной почте чиновников, которая была похищена участниками группы. В самой же переписке помимо документов с грифом «секретно», есть документы, представляющие гостайну.

Из-за этого слушания по делу пройдут в закрытом режиме, журналисты на них не будут допущены.

В ближайшее время материалы дела поступят в суд. Лидер группировки «Шалтай-Болтай», журналист Владимир Аникеев (Льюис) закончил ознакомление с ними.

Аникеева арестовали в ноябре 2015 года. В мае этого года ему продлили арест до 8 июля. Кроме него, под стражу заключили членов организации Александра Филинова и Константина Теплякова. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов, в частности, телеведущего Дмитрия Киселева и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой. В 2014 году блог «Шалтая-Болтая» был внесен в реестр запрещенных сайтов.

По этому делу также арестованы начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.