«Дождь»: к Тверской улице в Москве стянули автозаки и бронетехнику

Власти Москвы перекрыли спецтехникой вход на Тверскую улицу до 12:00, сообщает «Дождь». К улице стянули автозаки и бронетехнику.

Сейчас рабочие монтируют декорации для проведения праздника «Времена и эпохи», уточняет телеканал.

Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня.

Накануне политик Алексей Навальный, главный заявитель антикоррупционной акции в Москве, призвал своих сторонников выходить не на проспект Сахарова (это место было согласовано с властями), а на Тверскую улицу, которая в этот день будет открыта для пешеходов из-за празднования 12 июня Дня России.

Он пояснил, что такое решение принял, потому что все подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации».

Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы. Полиция города опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.

«Поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — сообщается на сайте МВД.

Противники сноса пятиэтажек планируют провести акцию на проспекте Сахарова, написала одна из активистов Юлия Галямина в группе фейсбука «Москвичи против сноса».