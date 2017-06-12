Акция сторонников Навального в Казани: около 500 человек вышли на митинг в 7 утра

Антикоррупционный митинг сторонников Алексея Навального власти Казани, как уже сообщала «Новая», издевательски отослали в поселок железнодорожников Юдино и отвели время — 7 утра. Если мэрией ставилась задача — прославить Казань на всю страну, то она блестяще выполнена.

Ровно в 7 на окраине города возле Дворца культуры железнодорожников уже стояло около 200 человек, преимущественно до 30 лет. С каждым прибывающим маршрутным автобусом это число увеличивалось и вскоре приблизилось к полутысяче.

Организаторы митинга сразу извинились перед жителями ближайших домов за то, что невольно устроили им ранний подъем (звукоусиливающая аппаратура работала исправно). Не догадались, правда, извиниться перед полицией за то, что организовали ей работу в ранний час. Ведь чтобы попасть в Юдино к 7 утра, а до того умыться, побриться, попить чаю и проверить техническое состояние наручников и дубинки, надо было проснуться не позже 5 часов. Полиция с недосыпу вела себя пассивно, но, как оказалось позже, все же нашла себе применение.

Митинг проходил на редкость энергично, хотя сами выступающие признавались, что ничего нового про нашу коррупцию сказать уже нельзя. Разнообразие в ход мероприятия внес участник, назвавший себя Равилем Рахмеевым и пожелавший прямо с трибуны позвонить на прямую линию президента Путина. Под восторженное одобрение собравшихся он набрал номер телефона и включил громкую связь. Московский автоответчик, тоже бодрствовавший в столь ранний час, предоставил ему одну минуту. Рахмеев сразу же предложил Путину уйти в отставку, так как тот, по его мнению, не защищает права и свободы граждан. «Прекратите преследовать инакомыслящих! — потребовал оратор. — Прекратите фальсифицировать выборы на разных уровнях и уголовные дела!». Еще он добавил: «Вы создали эшелоны силовиков, которые ничего полезного не производят, но потребляют большие народные деньги».

Несколько раз слово предоставлялось очень молодым и совсем юным участникам. И вот что они говорили:

Рамиль (19 лет): «Бабушка утром сказала мне: «Зачем?». А считаю: кто, если не я?» Ирина (16 лет): «При мне была только одна власть. Я видела в президентах только Путина…ну и немножко — Медведева. Проблемы моих родителей — мои проблемы. И я им пытаюсь объяснить, что пора что-то менять». Даниил (14 лет): «В марте я проходил мимо парка, а там рассказывали про Димона и про коррупцию… Потом к моему другу, которому 15 лет, пришли полицейские, спрашивали, зачем он ходил в парк. А я считаю — мы свободные люди».

Более зрелые ораторы увязывали коррупцию с перечеркиванием будущего страны, в которой уже сейчас трудно обеспечить себе достойную жизнь. Площадь скандировала: «Димон не пройдет!» и «Позор ворам!».

Люди говорили, что придут и в следующий раз, хотя есть опасения, что не зря тут всех фотографируют и снимают на видео. Впрочем, не только. Один молодой человек успевал рисовать на листе бумаги портреты выступающих. Он оценил шутку корреспондента «Новой», сказавшего ему: «Впервые вижу сотрудника спецслужб, зарисовывающего участников протестной акции. Похоже, у вас там с фотоаппаратами неважно». Художник назвался Максимом и с улыбкой завершил очередной этюд.

Митинг, однако, завершился невесело. Когда люди почти разошлись, полиция задержала организатора — юриста казанского штаба Навального Азата Габдульвалеева. Координатор штаба Эльвира Дмитриева уже по телефону сообщила «Новой», что его окружили чуть ли не 10 человек и повезли в отделение для составления протокола. Суть предполагаемого нарушения пока неизвестна.