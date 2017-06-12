Чиновники пообещали не препятствовать «гуляниям» на Тверской

Полиция не будет препятствовать «гуляниям» на Тверской улице в Москве, если сторонники политика Алексея Навального придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, «если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять “особые” чувства, полиция может их заметить».

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный “клиент” полицейских», — сказал он.

Ранее Черников объявила перенос митинга на Тверскую провокацией, передаёт РИА Новости.

Столичная прокуратура предупредила, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской улице будут являться прямым нарушением закона, правоохранители будут вынуждены принять необходимые меры. В ведомстве призвали не реагировать на провокации.

Полиция Москвы также опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.

Вечером 11 июня политик Алексей Навальный выступил с срочным заявлением. Он призвал своих сторонников выходить на Тверскую улицу, открытую для пешеходов 12 июня в честь празднования Дня России, и отказаться от посещения проспекта Сахарова — места, которые столичные власти согласовали для акции против коррупции.

Оппозиционер пояснил, что вынужден об этом просить, поскольку подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации».