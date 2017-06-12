К координатору «Открытой России» в Петербурге Андрею Пивоварову пришли домой сотрудники Центра «Э»

К председателю «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрею Пивоварову пришли сотрудники Центра «Э».

«Ко мне пришли Центр “Э” и полиция. Дверь я не открываю, общаемся так. Говорят, что у них материал, по которому я планирую массовые беспорядки, и что надо проехать с ними. Это, говорю, приглашение или повестка? Отвечают — приглашение. Ок, тогда отказываюсь. Стоят под дверью, совещаются»,— написал он в фейсбуке.

Также полиция пришла к стороннику «Открытой России», руководителю движения «Весна» Николаю Артёменко, его телефон не отвечает, сообщает «Открытая Россия».

«В общем, ко мне домой приехала полиция и Центр “Э”, всего семь человек. Оцепили двор по периметру, стоят под дверью. Какой же я опасный, оказывается», — написал Артёменко в фейсбуке.

Кроме этого, полиция пришла домой к главе петербурского штаба политика Алексея Навального Полине Костылевой.

«Ко мне стучат в дверь. Я не знаю кто и не открою. upd это полиция. хотят получить с меня обьяснения, жду адвоката. upd от двери ушли, но это неудивительно — на площадке перегорела лампочка и темнота))»,— написала она в фейсбуке.

12 июня проходят антикоррупционные митинги сторонников Алексея Навального. В Санкт-Петербурге митинг не согласован.

В этот день также отмечается государственный праздник День России.