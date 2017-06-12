Число задержанных на акциях протеста в Благовещенске и Владивостоке увеличилось

Во Владивостоке полиция на несогласованной акции против коррупции задержала около 20 человек, сообщает VL.ru.

Всех задержанных на привокзальной площади и в сквере у памятника вице-адмиралу Макарову доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось об 11 задержанных. Среди них — организатор акции. Его, напомним, оштрафовали на 20 тыс. рублей.

В Благовещенске полиция задержала ещё пятерых человек — Александра Корейко, Степана Корнакова, Михаила Зиновьева, Дарья Кашивскую и Егора Лавриша, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанных доставили в отдел полиции «Благовещенский». С Кашивской взяли объяснительную.

Ранее сообщалось о четверых задержанных в Благовещенске. Они держали в руках плакат. Одну из задержанны, Ольгу Добровольскую, уже отпустили.

12 июня по всей стране проходят акции против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. Первая серия антикоррупционных митингов прошла 26 марта.