Новая газета

Число задержанных на акциях протеста в Благовещенске и Владивостоке увеличилось

Политика

Во Владивостоке полиция на несогласованной акции против коррупции задержала около 20 человек, сообщает VL.ru. 

Всех задержанных на привокзальной площади и в сквере у памятника вице-адмиралу Макарову доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось об 11 задержанных. Среди них — организатор акции. Его, напомним, оштрафовали на 20 тыс. рублей.

В Благовещенске полиция задержала ещё пятерых человек — Александра Корейко, Степана Корнакова, Михаила Зиновьева, Дарья Кашивскую и Егора Лавриша, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанных доставили в отдел полиции «Благовещенский». С Кашивской взяли объяснительную.

Ранее сообщалось о четверых задержанных в Благовещенске. Они держали в руках плакат. Одну из задержанны, Ольгу Добровольскую, уже отпустили.

12 июня по всей стране проходят акции против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. Первая серия антикоррупционных митингов прошла 26 марта. 

Теги:
владивосток, коррупция, акции протеста, полиция, задержания, навальный

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