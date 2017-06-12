Россия объявила об уничтожении всех запасов боевого газа зарин

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы “Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации” мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Россия уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана, добавил Капашин. Всего, по словам Капашина, Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ, это 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.

Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.

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Напомним, международная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб использовались бомбы советского происхождения. Тогда погибли 92 человека. В Минобороны России назвали «сказочниками» экспертов доклада HRW.

Также французская разведка установила, что в качестве отравляющего вещества был использован зарин.

Кроме этого, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что зарин или подобное запрещенное отравляющее вещество было использовано во время химической атаки в провинции Идлиб. В Минобороны России сочли эти выводы скоропалительным.

В Москве и Дамаске заявляют, что причиной гибели людей могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

Зарин явялется веществом нервно-паралитического действия. Его использование запрещено Конвенцией о химическом оружии.