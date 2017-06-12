В Томской области в аварии с перевернувшимся автобусом погиб младенец

В Томской области перевернулся пассажирский автобус. Погиб пятимесячный ребенок, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ещё 17 человек получили ранения. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется. Всего в автобусе находились 27 человек.

«Детей в автобусе было много, точное количество мне не известно», — сообщил РИА Новости глава Колпашевского района Андрей Медных.

В больницу доставили 12 человек. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, одну из женщин оперируют, сообщили в региональном департаменте Минздрава.

ДТП произошло около 12:00 по местному времени на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот).

«По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство совершило опрокидывание», — заявили в министерстве.

В Парабельском муниципальном унитарном автотранспортном предприятии агентству сообщили, что за рулем автобуса был опытный водитель, с 30летним стажем работы.

Ранее, в ночь на 12 июня, подобная авария произошла на трассе в Забайкальском крае. Там перевернулся автобус, в котором находился 51 человек. В результате аварии погибли 12 пассажиров, еще 35 — получили ранения.

Автобус вёз паломников с традиционного крестного хода к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района