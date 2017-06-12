Путин вручил государственные премии деятелям культуры и науки

Президент России Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Государственная премия является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством.

Среди награжденных— балетмейстер Юрий Григорович, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин.

Глава государства вручил награды ученым Рашиду Сюняеву и Николаю Шакурову за изучение «черных дыр» и «нейтронных звезд».

На мероприятии президент процитировал слова Петра I: «Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусства и науки».

Кроме того, в Кремле прошла церемония вручения паспортов юным гражданам России. Путин лично выдал документы победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учебы, детям, совершившим героический поступок.

«После вручения паспортов Президент показал участникам церемонии свой рабочий кабинет», — добавляется на сайте.

Максим Прошкин