Павел Дуров: спецслужбы США пытались подкупить сотрудников Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что спецслужбы США предлагали взятки сотрудникам компании. Об этом он написал в твиттере.

«За время недельной поездки нашей команды в США в прошлом году американские спецслужбы дважды пытались подкупить наших разработчиков плюс на меня оказывалось давление со стороны ФБР», — рассказал он.

And that was just 1 week. It would be naive to think you can run an independent/secure cryptoapp based in the US. — Pavel Durov (@durov) June 11, 2017

По словам Дурова, события случились «за одну неделю».

«Было бы наивно полагать, что в США возможно развивать независимый или защищенный криптосервис», — заключил предприниматель.

Ранее Дуров рассказал о попытке взлома его почты «правительственными» хакерами.

«Google говорит, что хакеры, работающие на правительство могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важных вещей, но почему-то я не удивлен», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении Goggle не уточняется, «правительственные» хакеры какой страны могли пытаться взломать почту Дурова.

Максим Прошкин