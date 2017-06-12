Число жертв аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 13 человек

В реанимации в Забайкальском крае умерла еще одна женщина после аварии с участием автобуса, который вез паломников с традиционного крестного хода к обители преподобного Варлаама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы главы Забайкальской митрополии.

«Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Трагедия произошла около полуночи на 702 километре трассы Иркутск-Чита. Автобус, в котором находились 51 человек, съехал в кювет и перевернулся.

Десять человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Еще два скончались во время транспортировки в больницу. 40 человек пострадали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.

СК начал доследственную проверку. Проводится опознание тел погибших, назначаются судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, осматривается автобус.

У водителя автобуса изъяли документы. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также следователи выясняют наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а также признаков халатности (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу.

Максим Прошкин