В Турции назвали организаторов убийства российского посла Карлова

Турецкая прокурата заявляет, что убить российский посла в Турции Андрея Карлова приказали сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщает телеканал NTV.

По версии следствия, исполнитель убийства Мевлют Алтынташ связывался с пятью людьми, которые числятся в составе организации, с одним из которых встречался на Кипре. На острове исполнитель получил инструкции для убийства.

В конце мая в Анкаре прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной убитому послу.

Мемориальный знак находится на втором этаже здания консульства в галерее, среди портретов послов Российской Империи, работавших в этом здании.

Напомним, российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Его застрелил Мевлют Алтынташ, полицейский, оказавшийся сторонником исламистов.

В МИД России и в Совбезе ООН произошедшее назвали террористическим актом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

По делу об убийстве Андрея Карлова арестовали пять человек. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой учился стрелявший в посла Мевлют Алтынташ.

Напомним, после попытки переворота в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника. Идеологом неудавшегося госпереворота называют Фетхуллаха Гюлена, сам он эти обвинения отвергает. В данный момент он проживает в США.

Максим Прошкин