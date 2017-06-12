МЧС предупредило о шквалистом ветре и граде в Москве

В Москве вечером 12 июня и утром 13 июня ожидается град, гроза и шквалистый ветер с порывами до 13-18 м/с, об этом предупредило МЧС России по Москве.

«При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, град может повредить кровель и остекление зданий.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили СМС-оповещение об урагане.

Следственный комитет России заявил о создании штаба для расследования причин гибели людей во время урагана в Москве.

Максим Прошкин