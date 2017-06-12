Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете «изготовления и пропаганды» георгиевской ленточки на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Почти месяц назад этот закон был принят Верховной Радой. Документ вводит административную ответственность за «публичное использование, демонстрацию, ношение. а также распространение» георгиевской ленточки или её изображения.

Теперь ношение этого символа на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом.

За ношение ленточки будут штрафовать на сумму в размере от 850 до 2 550 гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу). За повторное нарушение в течение года грозит штраф от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административный арест на срок до 15 суток. Сами ленточки при этом будут конфисковать.

Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской (гвардейской) ленты.