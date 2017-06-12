В аварии под Ялтой пострадали 20 пассажиров экскурсионного автобуса

Под Ялтой в Крыму после столкновения с грузовиком опрокинулся экскурсионный автобус. По данным источника РИА Новостей, число пострадавших к этому моменту превысило 20 человек, среди них двое детей.

Пострадавших доставили в ялтинскую городскую больницу №1. Ещё 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Всего в автобусе находились 27 человек, в том числе пять детей.

На канале МЧС в Youtube опубликовано видео с места аварии.

Информация об аварии поступила в дежурную часть около 10 часов утра. Столкновение произошло примерно в это же время.

На Южнобережном шоссе в районе поселка Массандра столкнулись автобус Etalon и грузовая «Газель». В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе обе машины «легли на бок».

В «Газели» находились два человека. Пока неизвестно, есть ли они среди пострадавших.

Это уже третье крупное ДТП в России за минувшие сутки. В Забайкалье автобус, который вёз паломников, съехал в кювет и перевернулся. Число жертв аварии уже достигло 13 человек. Всего в автобусе был 51 пассажир.

В Томской области перевернулся пассажирский автобус. Погиб пятимесячный ребенок, ещё 24 человек, по последним данным, получили ранения.