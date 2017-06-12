В аварии в Тульской области погибли пять человек, в том числе двое детей, восьми и 14 лет, сообщил руководитель пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.

«Сейчас установлено, что количество погибших пять человек. На момент ДТП в Renault находились двое взрослых и два ребенка, во второй машине — двое взрослых и ребенок. Погибшие — это взрослые и ребенок из Renault, а также один взрослый и ребенок из автомобиля ВАЗ», — цитирует его ТАСС.

Один ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу доставлен мужчина.

Авария произошла в районе поселка Никольское около 18:00 по мск. По предварительной версии, Renault выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В этот же день произошли ДТП под Ялтой, в Забайкальском крае и в Томской области.