Генпрокуроры-демократы подали в суд на Трампа

Генпрокуроры Вашингтона (Федеральный округ Колумбия) и штата Мэриленд подали в суд на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Генпрокуроры считают, что Трамп нарушает статью конституции, запрещающую госчиновникам принимать подарки и вознаграждение от иностранных государств. ​

Оба генпрокурора являются членами Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы Трампу.

Аналогичный иск уже был подан против Трампа в январе неправительственной организацией по вопросам этики. Это первый случай, когда иск подается государственными органами.

Став президентом, Трамп передал контроль над своим бизнесом старшим сыновьям, а не продал во избежании конфликтов интересов. По мнению генпрокурора Мэриленда Брайана Фроша, это связано с тем, что Трамп не желает отделить личные интересы от президентских обязанностей. При этом генпрокурор отметил, что в конституции ясно сказано — «президент должен ставить интересы страны выше личных».

Напомним, ранее генпрокуроры из числа демократов успешно заблокировали указы Трампа о запрете на въезд в США граждан целого ряда мусульманских стран.

В понедельник, сообщает Reuters, второй апелляциолнный суд США заблокировал иммиграционный указ Трампа. Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Аналогичное решение 25 мая принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. В марте федеральный судья на Гавайях впервые заблокировал данный, уже второй, иммиграционный указ Трампа.

6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа, который приостановил въезд в США на 90 дней для граждан шести мусульманских стран — Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Действие указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.