Белый дом осудил аресты участников протестных акций в России

Белый дом осудил аресты участников антикоррупционных акций, которые прошли в России 12 июня. Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель американской администрации Шон Спайсер.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных митингующих по всей России», — сказал он.

Спайсер отметил, что задержание мирных протестующих, сотрудников правозащитных организаций и журналистов противоречит основным ценностям демократии. Он призвал российские власти освободить задержанных участников акций протеста.

12 июня в День России по всей стране прошли акции протеста. В Москве и Санкт-Петербурге они прошли в местах, не согласованных с властями. В Москве задержали 750 человек, в Петербурге — около 600.